Ριέκα: Στο νοσοκομείο ο Βίκτορ Σάντσεθ

Ο Ισπανός προπονητής της Ριέκα, Βίκτορ Σάντσεθ, νοσηλεύεται από χθες σε νοσοκομείο.

Ο Βίκτορ Σάντσεθ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ριέκα, αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Για το λόγο αυτό δεν θα είναι αύριο στον πάγκο της στο εντός έδρας ματς κόντρα στην Ομόνοια για τα πλέι οφ του Conference League, και τη θέση του θα πάρει ο βοηθός του, Ραμίρο Μουνιόθ.

«Ο προπονητής μας, Βίκτορ Σάντσεθ, ζήτησε ιατρική βοήθεια το βράδυ της Τρίτης, αφού δεν ένιωθε καλά. Ο προπονητής νοσηλεύτηκε προληπτικά για να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και αισθάνεται καλά. Τα καθήκοντά του τις επόμενες ημέρες, μέχρι να επιστρέψει στον πάγκο, θα αναλάβει ο βοηθός Ραμίρο Μουνιόθ. Πάνω απ' όλα, ευχόμαστε στον προπονητή καλή υγεία, ταχεία ανάρρωση και ακόμη πιο γρήγορη επιστροφή στον πάγκο» ανέφερε η ανακοίνωση της Ριέκα.

Ο Σάντσες είναι γνωστός στην Ελλάδα, καθώς τη σεζόν 2006-07 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ τον Ιούνιο του 2016 ανέλαβε χρέη προπονητή του Ολυμπιακού μετά την παραίτηση του Μάρκο Σίλβα και δύο μήνες αργότερα ανέλαβε προπονητής της Ρεάλ Μπέτις. Επίσης είχε δουλέψει στην ομάδα του Πειραιά ως άμεσος συνεργάτης του Μίτσελ κατά την περίοδο 2013-2014.