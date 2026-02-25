Με Σοτέλο και Νούνιες η τελευταία προπόνηση της Θέλτα πριν τον ΠΑΟΚ (vid)

Στο προπονητικό της κέντρο έκανε την «πρόβα τζενεράλε» της η Θέλτα, λίγες ώρες πριν το ματς με τον ΠΑΟΚ (26/2 22:00) - Μοναδική απουσία ο Ντουράν.

Αποστολή στην Ισπανία

Υπό έντονη βροχή ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Γαλιθιάνων, ενόψει της ρεβάνς με τους «ασπρόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Ο Κλαούντιο Χιράλδες, είδε τους Ούγκο Σοτέλο και Άλβαρο Νούνιες να δίνουν κανονικά το «παρών» και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθούν στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα (26/2 22:00).

Αντίθετα, μοναδική απουσία, όπως φαίνεται, θα είναι ο Πάμπλο Ντουράν, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του με τη Μαγιόρκα, θα μείνει εκτός για τις επόμενες δύο εβδομάδες.