Φιλικό στο Παγκρήτιο η Εθνική τον Ιούνιο

Επιστρέφει στο Παγκρήτιο Στάδιο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που θα δώσει φιλικό αγώνα τον Ιούνιο στο Ηράκλειο.

Η απόφαση πάρθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, με τον αντίπαλο να επιλέγεται μετά τους αγώνες των εθνικών ομάδων στα τέλη Μαρτίου, όπου η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη (εντός, 27/3) και την Ουγγαρία (εκτός, 31/3). Η επιλογή του Παγκρητίου Σταδίου έγινε λόγω της περσινής επιτυχημένης φιλοξενίας στα φιλικά που έδωσε η Εθνική ομάδα με τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία.

Ακόμη η ΕΕ της Ομοσπονδίας αποφάσισε να συμμετάσχει η Εθνική Ελπίδων σε φιλικούς αγώνες στην Κροατία κατά το διάστημα 25-31/05/2026 με την Κροατία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επίσης να συμμετάσχει η Εθνική Νέων σε φιλικούς αγώνες στην Κύπρο κατά το διάστημα 26-30/05/2026 με την Κύπρο και την Αγγλία.