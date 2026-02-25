Αβέβαιη η διεξαγωγή επτά αγώνων του Μουντιάλ στη Μασαχουσέτη!

Η πραγματοποίηση των επτά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Μασαχουσέτη παραμένει αμφίβολη, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Φόξμπορο αρνείται να καλύψει τα 7,8 εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την πλήρη ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

«Η κάλυψη αυτών των εξόδων δεν αποτελεί ευθύνη της πόλης», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Φόξμπορο, Μπιλ Γιούκνα, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Η πόλη αντιμετωπίζει ακόμη τον κίνδυνο να της αφαιρεθεί η άδεια από τη FIFA για τη διοργάνωση επαγγελματικών αγώνων και έχει προθεσμία έως τις 17 Μαρτίου προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον των αγώνων.

Συνεπώς, η πιθανότητα αλλαγής έδρας των επτά συγκεκριμένων αναμετρήσεων παραμένει υψηλή, εκτός αν υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες.