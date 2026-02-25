Με τον κόσμο της η ΑΕΛ στο Παγκρήτιο

Τη στήριξη των φιλάθλων της θα έχει η ΑΕΛ στο παιχνίδι του Σαββάτου στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ, καθώς οι γηπεδούχοι παραχώρησαν εισιτήρια για τις ανάγκες των «βυσσινί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 23ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά την Θύρα 6 στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 28/02 στις 17:00:

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

👉 https://www.ticketmaster.gr/ofifc-ww/privateSales.html?deepLink=607&hash=V69Pjezl-Ick4g0ste7Ynt53LcQ2146121

Σημαντική διευκρίνιση:

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.

Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League.

Διευκρίνιση

ΒΗΜΑ 1

Σε περίπτωση που δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κάντε την εγγραφή σας μέσω του https://emep.gov.gr προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σύνδεση στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet” γίνεται μόνο αν έχει προηγηθεί η εγγραφή σας στο Ε.Μ.Επ.

ΒΗΜΑ 2

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή “GOV.gr Wallet” μέσω του App Store (συσκευές Apple) και του Play Store (συσκευές Android).

ΒΗΜΑ 3

Συνδεθείτε στην εφαρμογή με τους κωδικούς Taxisnet.

ΒΗΜΑ 4

Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής, για να προσθέσετε και να ταυτοποιήσετε το εισιτήριό σας (απλό ή διαρκείας).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr