Δριμεία κριτική του Ντελ Πιέρο στην Ίντερ για τον αποκλεισμό της στο Champions League

Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο άσκησε σκληρή κριτική στην Ίντερ, τονίζοντας πως η ομάδα είχε όλες τις δυνατότητες για να συνεχίσει στο Champions League, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει.

Μετά τον αποκλεισμό των «Νερατζούρι» από τη Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 2-5 (ήττα 3-1 στη Νορβηγία και 1-2 στο Μιλάνο), το Sky Sports φιλοξένησε Ιταλούς δημοσιογράφους και πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, οι οποίοι ανέλυσαν την απογοητευτική εικόνα της σε αμφότερα τα παιχνίδια.

Πρώτος μίλησε ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, νυν πρόεδρος της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ο οποίος υποστήριξε πως η Ίντερ δεν έδειξε την ένταση και την αποφασιστικότητα που απαιτούσαν τέτοιοι νοκ-άουτ αγώνες. «Η Μπόντο ήταν κατώτερη ποιοτικά, αλλά η Ίντερ δεν είχε τη σπίθα που χρειαζόταν. Μόνο ο Μπόνι προσπάθησε πραγματικά. Οι υπόλοιποι έμοιαζαν άνευροι», σημείωσε.

Ακολούθησε ο δημοσιογράφος Πάολο Κόντο, ο οποίος στάθηκε κυρίως στις επιλογές του Κρίστιαν Κίβου. «Το θέμα με τους παίκτες της Ίντερ που δεν μπορούν να κερδίσουν προσωπικές μονομαχίες είναι χρόνιο. Η ομάδα έκανε προσπάθεια με τον Λούκμαν, όμως δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή. Δεν καταλαβαίνω γιατί στράφηκαν στον Ντιούφ αντί να αναζητήσουν παίκτη ανάλογου προφίλ», ανέφερε.

Τέλος, ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο τόνισε πως αυτό που έλειψε περισσότερο από τους Ιταλούς ήταν η ομαδική συνοχή και η συλλογική προσπάθεια. Παράλληλα, ήταν ο μόνος που συνεχάρη δημόσια τη Μπόντο Γκλιμτ για τη μεγάλη επιτυχία της. «Η Μπόντο έπαιξε ομαδικά, με πάθος και σωστές συνεργασίες.

Παρά το μικρότερο κοινό, τους περιορισμένους πόρους και το χαμηλότερο μπάτζετ, κατάφερε κάτι τεράστιο. Αντίθετα, η Ίντερ, παρότι είχε όλα τα στοιχεία για να ανατρέψει την κατάσταση και να ζήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Σαν Σίρο, δεν τα κατάφερε. Η απογοήτευση είναι μεγάλη», δήλωσε.