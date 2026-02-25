ΑΕΛ: Οπαδός έριξε σακούλα με ξηρούς καρπούς και… παγάκια στον διαιτητή

Η αστυνομία συνέλαβε οπαδό της ΑΕΛ που έριξε μια σακούλα προς τους διαιτητές, στο κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να κινδυνεύει με τιμωρία.

Με τιμωρία ακόμα και της έδρας της κινδυνεύει η ΑΕΛ, από μια απερίσκεπτη κίνηση οπαδού του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (22/2). Συγκεκριμένα, ο οπαδός έριξε σακούλα με ξηρούς καρπούς και… παγάκια προς το μέρος των διαιτητών.

Η αστυνομία τον ταυτοποίησε και τη Δευτέρα προχώρησε στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί η ΔΕΑΒ και να τιμωρήσει την ΑΕΛ, μιας και το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στις κερκίδες της AEL FC Arena.

