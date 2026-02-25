ΑΕΛ: Οπαδός έριξε σακούλα με ξηρούς καρπούς και… παγάκια στον διαιτητή

Με τιμωρία ακόμα και της έδρας της κινδυνεύει η ΑΕΛ, από μια απερίσκεπτη κίνηση οπαδού του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (22/2). Συγκεκριμένα, ο οπαδός έριξε σακούλα με ξηρούς καρπούς και… παγάκια προς το μέρος των διαιτητών.
Η αστυνομία τον ταυτοποίησε και τη Δευτέρα προχώρησε στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.
Τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθεί η ΔΕΑΒ και να τιμωρήσει την ΑΕΛ, μιας και το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα στις κερκίδες της AEL FC Arena.