Στο Champions League, που δεν είναι Conference League, δεν πας για το μπράβο, πας για την πρόκριση. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, γιατί συχνά το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα Champions League. Όχι περαστικός, ούτε του λέει κανείς «μπράβο που ήρθες». Είναι ένας σύλλογος με σταθερή παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση, με ευρωπαϊκή κούπα στη βιτρίνα και με ιστορία που δεν χωράει σε μικρούς στόχους.

Άρα το σημείο αναφοράς δεν ξέρω αν μπορεί να είναι το «μπήκε στους 24 και προκρίθηκε 18ος». Το πραγματικό δίλημμα ίσως είναι άλλο και ίσως να είναι και ξεκάθαρο: Μπράβο που έφτασε ως εδώ ή... όχι μπράβο που δεν μπήκε στους 16;

Η απάντηση, όσο κι αν ενοχλεί κάποιους, πρέπει να είναι ποδοσφαιρική και καθόλου συναισθηματική.

Η πορεία είναι επιτυχημένη. Έχει ειπωθεί, έχει γραφτεί, ισχύει, το έγραψα και πριν απο μία εβδομάδα. Δεν το συζητάμε. Αλλά στον Ολυμπιακό, η επιτυχία δεν είναι τελικός προορισμός, είναι βάση σύγκρισης και, όπως ολοι ξέρουμε, στο Champions League η βάση ανεβαίνει επικίνδυνα ψηλά.

Στη BayArena, ο πρωταθλητής δεν λύγισε από το μέγεθος του αντιπάλου, αλλά από τα δικά του όρια. Για άλλη μια φορά, κατέφυγε στις ατελείωτες σέντρες, σέντρες χωρίς σχέδιο, χωρίς στόχευση, χωρίς να έχει προηγηθεί πραγματική πίεση στην περιοχή. Αυτό δεν λέγεται «μάχη», λέγεται ένδειξη αδιεξόδου.

Η αστοχία, επίσης, δεν μπορεί πια να βαφτίζεται «κακό φεγγάρι». Όταν επαναλαμβάνεται σε τέτοιο επίπεδο, γίνεται δομικό πρόβλημα και το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι δεν μπήκε γκολ. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε τις φάσεις για να το αξίζει, δεν έβαλε ποτέ τη Λεβερκούζεν μέσα στην περιοχή της, δεν την ανάγκασε να αμυνθεί μαζικά, δεν της προκάλεσε αμφιβολία.

Αν είχε χαθεί το ματς με χαμένες κλασικές ευκαιρίες, αν οι Γερμανοί είχαν «ιδρώσει», αν είχαν αναγκαστεί να αλλάξουν ρυθμό, τότε η κουβέντα θα ήταν διαφορετική. Δεν συνέβη τίποτα από αυτά. Η Λεβερκουζεν έπαιξε, διαχειρίστηκε το ματς ιδανικά κι έφυγε χωρίς να χρειαστεί να… αλλάξει φανέλες για το επερχόμενο ματς της Bundesliga. Τόσο άνετα.

Εδώ μπαίνουν και τα ερωτήματα διαχείρισης. Γιατί δεν ξεκίνησε ο Ελ Κααμπί; Γιατί επιλέχθηκε ο Ταρεμί; Και ναι, για να τα λέμε όλα, ούτε ο Μαροκινός που μπήκε έδειξε φρέσκος. Το Κόπα Άφρικα άφησε σημάδια. Φαινόταν. Γιατί μπήκαν στο 90' ο Μπρούνο και ο Κλέιτον;

Το μεγαλύτερο ζήτημα, όμως, ήταν στο πώς προσπάθησε να παίξει ο Ολυμπιακός. Με τον Εσε δεκάρι σε παιχνίδι Champions League; Υπάρχει δημιουργία χωρίς μαέστρο; Και μιας και το έφερε η επικαιρότητα χθες, ναι, ο Ολυμπιακός χρειάζεται την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον φυσικό του ρόλο και, πέρα από αυτόν, έναν ακόμη οργανωτή διεθνούς επιπέδου. Όχι παίκτη-project, ούτε πείραμα. Παίκτη που έχει ζήσει τέτοια βράδια και διψάει να ζήσει κι άλλα.

Είτε το θέλουμε, είτε όχι, άλλο Conference League, άλλο Champions League. Ο Ολυμπιακός είναι κάτοχος ευρωπαϊκής κούπας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μοντέλο λειτουργεί αυτόματα και στο ανώτερο επίπεδο. Ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η εξέλιξη των παικτών πρέπει να ανέβουν κατηγορία. Διαφορετικά, τα ίδια πράγματα θα φαίνονται και θα πληρώνονται ξανά, και του χρόνου -αν οι ερυθρόλευκοι ξαναβρεθούν στ' αστέρια- θα λέμε πάλι τα ίδια.

Mέσα σε όλα αυτά, υπάρχει κάτι που δεν σηκώνει αστερίσκους: ο κόσμος. Στη BayArena, 4.000–5.000 Ολυμπιακοί έμειναν στο κρύο, φώναξαν μέχρι το τέλος και χειροκρότησαν την πορεία. Δεν χάρηκαν τον αποκλεισμό, αλλά ξέρουν πού ανήκει η ομάδα τους, εκεί ψηλά στ' αστέρια, εκεί που δεν χαρίζεται τίποτα.

Ας μην χαμηλώνουμε τον Ολυμπιακό με εύκολα «παλικάρια» και «λιοντάρια». Αυτά λέγονται όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να ειπωθεί. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται παρηγοριά, χρειάζεται απαιτήσεις.

Στο Champions League δεν πας για το μπράβο, πας για την πρόκριση. Και αν θες να μιλάς για οκτάδα –που πρέπει να μιλάς– τότε όλος ο σχεδιασμός οφείλει να το υπηρετεί, όπως ακριβώς πρέπει.

Ούτε αποδόμηση, λοιπόν, ούτε αποθέωση. Σεβασμός στο μέγεθος που λέγεται Ολυμπιακός!