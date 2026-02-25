ΜΜΕ Ισπανίας: «Η Θέλτα... γλιτώνει ξανά από τον Κωνσταντέλια - Γιακουμάκης, η μεγάλη ελπίδα του ΠΑΟΚ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «ανάγνωση» του Τύπου της Ισπανίας αναφορικά με τις απουσίες του ΠΑΟΚ και δη του Γιάννη Κωνσταντέλια, ρίχνοντας όλην την προσοχή τους στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Αποστολή στην Ισπανία

Με τίτλο: «Ο ΠΑΟΚ δίνει στη Θέλτα περισσότερους λόγους για να προκριθεί στο Europa League», οι Ισπανοί εστιάζουν στα προβλήματα απουσιών που αντιμετωπίζει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό τους σημείωμα πως: «Η ελληνική ομάδα συνεχίζει να υποφέρει από πληθώρα τραυματισμών που θα την αναγκάσουν να εμφανιστεί στο Μπαλαΐδος χωρίς οκτώ βασικούς παίκτες, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το 1-2 του πρώτου αγώνα, αναζητώντας την πρόκριση στη φάση των 16».

Συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις επιπλέον απουσίες καθώς εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς, οι τραυματίες Παβλένκα και Λόβρεν καθώς και ο Τάισον.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα σημειώνουν οι Ισπανοί για την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, τονίζοντας πως: «Η Θέλτα... γλιτώνει ξανά από τον Γιάννη Κωνσταντέλια», εξηγώντας πως θεωρείται απ΄όλους ο πιο καθοριστικός ποδοσφαιριστής της ομάδας.

«Πρόκειται αναμφίβολα για μια πραγματική… επιδημία απουσιών, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο βαρύ πρόγραμμα αγώνων που είχε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει ζωντανός και στο Κύπελλο Ελλάδας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του στον τελικό, ενώ παράλληλα διεκδικεί την κορυφή στη Super League Greece, φτάνοντας ήδη τα 13 παιχνίδια από την αρχή του 2026».

Το βάρος των Ισπανών πέφτει στον Γιώργο Γιακουμάκη, για τον οποίο αναφέρουν πως: «είναι η μεγάλη ελπίδα του ΠΑΟΚ».

«Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Μπαλαΐδος, όπου επιστρέφει ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο έμπειρος Έλληνας επιθετικός δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι της σειράς λόγω τιμωρίας και πλέον αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» στην προσπάθεια ανατροπής. Άλλωστε, τα 15 γκολ του σε όλες τις διοργανώσεις τον καθιστούν πρώτο σκόρερ της ομάδας του τη φετινή σεζόν».