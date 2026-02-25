Ασπρόμαυρη παρουσία στο Μπαλαΐδος: Πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο Βίγκο

Περίπου 600 φίλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας στο Βίγκο, στην αναμέτρηση με τη Θέλτα (26/2, 22:00), σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ισπανών.

Αποστολή στην Ισπανία

Ο ΠΑΟΚ έφτασε χθες (24/2) στο Βίγκο με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ και μπροστά του μία απαιτητική αποστολή. Η δυσκολία δεν σχετίζεται μόνο με τις απουσίες και την επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών από το εξαντλητικό πρόγραμμα, αλλά και με την παράδοση, καθώς ο Δικέφαλος δεν έχει πανηγυρίσει ποτέ νίκη επί ισπανικού εδάφους.

Όπως σημειώνουν τα δημοσιεύματα της χώρας, περίπου 600 ασπρόμαυροι θα δώσουν το «παρών» στις εξέδρες του Μπαλαΐδος, επαναλαμβάνοντας την εικόνα από την αναμέτρηση της League Phase τον περασμένο Οκτώβριο.

Τότε το παιχνίδι κύλησε ομαλά, χωρίς απρόοπτα εντός και εκτός γηπέδου, κάτι που σχολιάστηκε θετικά στις καθιερωμένες συσκέψεις των ισπανικών αρχών για τα μέτρα ασφαλείας.

Χωρίς έκτακτα μέτρα ασφαλείας

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, δεν προβλέπονται ειδικά αστυνομικά μέτρα για το παιχνίδι, καθώς οι αρχές θα κινηθούν στο πλαίσιο των συνηθισμένων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων της ομάδας του Βίγκο.

