Συνεχίζεται η προσπάθεια της Ελλάδας για τη 10η θέση – Κρίσιμο το Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός

Οι ελληνικές ομάδες δίνουν τη δική τους μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια, αλλά και για την κατάκτηση της 10ης θέσης στο ranking της UEFA.

Η μάχη για τη 10η θέση στο ranking της UEFA μαίνεται ανάμεσα σε Ελλάδα και Τσεχία, με τα παιχνίδια της Πέμπτης θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χθες από τη συνέχεια του Champions League, αλλά το έκανε παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στη Λεβερκούζεν, μειώνοντας κατά 200 βαθμούς τη διαφορά της 11ης Ελλάδας με τη 10η Τσεχία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Football Meets Data, η μάχη ακόμα δεν έχει κριθεί. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το παιχνίδι Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός, καθώς μια νίκη των «πρασίνων» θα τους δώσει αυτόματα την πρόκριση στους «16» του Europa League και πολλαπλά βαθμολογικά κέρδη. Γιατί όχι μόνο η Ελλάδα θα μειώσει τη διαφορά από τη 10η θέση, αλλά θα αφήσει και την Τσεχία με μια ομάδα λιγότερη.

Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 24% πιθανότητες για τη δεκάδα, βελτιωμένες κατά 1,1% μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού, ενώ οι αντίστοιχες της Τσεχίας είναι στοπ 72%.

Φυσικά σημασία έχει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα την Πέμπτη και ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία κόντρα στη Θέλτα. Τη μάχη για τη 10η θέση θα συνεχίσει και η ΑΕΚ, που έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του Conference League και στην κλήρωση της Παρασκευής θα μάθει τον αντίπαλό της.