Ξεφεύγει ο Κέιν στην μάχη των σκόρερ, στην 5η θέση ο Παυλίδης

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε δις στην νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με 3-2 και αποσπάσθηκε από τους συνδιεκδικητές της πρώτης θέσης στον πίνακα των σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Αγγλος επιθετικός των Βαυαρών, μετρά 28 γκολ σε 23 αγώνες, ακολουθούμενος από τον Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, να έχει σκοράρει 23 φορές σε ισάριθμες αναμετρήσεις της LaLiga.

Το άτυπο βάθρο, συμπληρώνει ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ερλινγκ Χάαλαντ με 22 τέρματα σε 27 συμμετοχές στην Premier League, ενώ σε «απόσταση αναπνοής» και με 20 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα, σε 23 αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Την ίδια παραγωγικότητα, αλλά μ΄ένα ματς λιγότερο, έχει ο Κολομβιανός επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, Λουϊς Σουάρες.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:



1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 28 γκολ σε 23 αγώνες

2. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 23 γκολ σε 23 αγώνες

3. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 22 γκολ σε 27 αγώνες

4. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 20 γκολ σε 22 αγώνες

4. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 20 γκολ σε 23 αγώνες

6. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 23 αγώνες

7. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 17 γκολ σε 20 αγώνες

8. Γιανίς Μπεγκραουϊ (24/Εστορίλ/Μαρόκο) 17 γκολ σε 23 αγώνες

9. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 17 γκολ σε 27 αγώνες

10. Βεντάτ Μουρίκι (31/Μαγιόρκα/Κόσοβο)