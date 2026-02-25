Λιονέλ Μέσι: Παραδέχθηκε πως μετανιώνει που δεν έμαθε αγγλικά!

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε στο podcast «Miro de Atras» και αποκάλυψε ένα πράγμα για το οποίο αισθάνεται μεγάλη μετάνοια στη ζωή του.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην εντυπωσιακή καριέρα του: από ομαδικούς μέχρι ατομικούς τίτλους και βραβεία, δημιουργώντας μια πορεία που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Παρά τα τεράστια επιτεύγματά του στο ποδόσφαιρο, ο Μέσι παραμένει άνθρωπος και, όπως παραδέχεται, έχει μετανιώσει για κάτι που δεν αφορά το άθλημα.

Στο podcast «Miro de Atras», ο «Pulga» μίλησε για την ποδοσφαιρική του διαδρομή, τους σταθμούς της καριέρας του και πολλά ακόμη. Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε η αποκάλυψή του για κάτι που τον «πληγώνει»: το ότι δεν έμαθε αγγλικά όταν έπρεπε.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τη στιγμή που ήξερα ότι θα φύγω, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα και το λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος…

Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός… είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να συνομιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι: "Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου"».