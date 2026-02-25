Η Τσέλσι στο κυνήγι του Μουζακίτη

Δημοσίευμα από την Αγγλία αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της Τσέλσι για τον διεθνή μέσο του Ολυμπιακού, Χρήστο Μουζακίτη.

Το όνομά του διεθνή χαφ συνεχίζει να απασχολεί συλλόγους από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ομάδες από Αγγλία και Ιταλία παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του.

Ο Νικολό Σιρά και το «tuttomercatoweb» αποκάλυψαν πως στην κούρσα για την απόκτησή του συμμετέχει και η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε. Ωστόσο, τώρα η Τσέλσι φαίνεται να έχει θέσει τον διεθνή χαφ στο επίκεντρό της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Λονδίνου, οι «Μπλε» κινούνται με εντατικούς ρυθμούς για να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Μουζακίτη, προσπαθώντας να προλάβουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και άλλους κορυφαίους συλλόγους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Σίμον Φίλιπς, η Τσέλσι παρακολουθεί τον παίκτη «εντατικά», με στόχο να εντάξει στο δυναμικό της έναν χαφ με προοπτική εξέλιξης σε υψηλό επίπεδο. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν την πορεία του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του.

Η στρατηγική της Τσέλσι τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην επένδυση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, αντί για «έτοιμες» μεγάλες μεταγραφές. Η προσέγγιση αυτή έχει ήδη αποδώσει καρπούς με παίκτες όπως οι Εστεβάο και Αντρέι Σάντος, ενώ η διοίκηση υπό τον Τοντ Μπόελι φαίνεται αποφασισμένη να τηρήσει το πλάνο της, παρά την κριτική οπαδών που ζητούν πιο έμπειρα ονόματα.

Τη φετινή σεζόν, ο Χρήστος Μουζακίτης έχει καταγράψει 31 συμμετοχές με τρεις ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει πλέον εκτοξευτεί στα 25 εκατομμύρια ευρώ.