Ινφαντίνο: «Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μεξικό για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρά το κύμα βίας»

Ο Τζάνι Ινφαντίνο σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στο Μεξικό, τονίζοντας πως «δεν ζούμε στη Σελήνη ή σε κάποιον άλλο πλανήτη – παντού συμβαίνουν γεγονότα», επιδιώκοντας να υπογραμμίσει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια.

Κατά την επίσκεψή του στην πόλη Μπαρανκίγια, ο πρόεδρος της FIFA εξέφρασε απόλυτη εμπιστοσύνη προς το Μεξικό, το οποίο έχει προγραμματισμένο να φιλοξενήσει αγώνες σε Πόλη του Μεξικού, Γκουανταλαχάρα και Μοντερέι, παρά το πρόσφατο κύμα βίας στη χώρα.

Όπως δήλωσε, η FIFA παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση, αλλά θεωρεί ότι το Μεξικό, μαζί με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ, και τις αρμόδιες αρχές, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να εξασφαλίσουν μια ασφαλή και επιτυχημένη διοργάνωση.

Η ανησυχία διεθνώς εντάθηκε μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «El Mencho», ηγέτη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, γεγονός που προκάλεσε κύμα βίαιων επεισοδίων. Ωστόσο, ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους, επιβεβαίωσε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία με τα γραφεία της FIFA στο Μεξικό, τα οποία κατέστησαν σαφές ότι δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης αγώνων από τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ινφαντίνο, μέσα στον επόμενο μήνα θα διεξαχθούν μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό, ενώ θα εγκαινιαστεί και το ανακαινισμένο στάδιο Αζτέκα, όπου θα πραγματοποιηθούν πέντε αγώνες. Παράλληλα, τέσσερις αγώνες θα φιλοξενηθούν στη Γκουανταλαχάρα και άλλοι τέσσερις στο Μοντερέι.

Ο πρόεδρος της FIFA κατέληξε ότι το Μεξικό παραμένει μια «μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα», τονίζοντας πως παντού στον κόσμο υπάρχουν προκλήσεις, γι’ αυτό και υπάρχουν κυβερνήσεις και αρχές που εγγυώνται την ασφάλεια. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποτελέσει μια μοναδική γιορτή», σημείωσε χαρακτηριστικά.