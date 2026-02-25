ESPN: «Ο Αντσελότι αφήνει εκτός Εθνικής Βραζιλίας τον Νεϊμάρ!»

Ρεπορτάζ από το ESPN Brasil αποκαλύπτει ότι ο Κάρλο Αντσελότι δεν σκοπεύει να καλέσει τον Νεϊμάρ στα προσεχή φιλικά της εθνικής Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία.

Η είδηση, που προέρχεται από τη Βραζιλία, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, καθώς πρόκειται για τα τελευταία παιχνίδια προετοιμασίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως σημειώνει το ίδιο μέσο, η επιλογή του Ιταλού προπονητή δεν σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής μένει εκτός πλάνων. Αντίθετα, θεωρείται πως ο αποκλεισμός του από τα φιλικά εξυπηρετεί τον στόχο της ομαλής και σταδιακής επιστροφής του, χωρίς περιττή πίεση, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για πιθανή συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πλάνο προβλέπει ότι ο άσος της Σάντος θα συνεχίσει κανονικά τις υποχρεώσεις του με τον σύλλογό του έως τον Μάιο. Εκείνη την περίοδο θα γίνει και η τελική αξιολόγηση της κατάστασής του, πριν παρθεί η οριστική απόφαση για τη συμμετοχή του ή όχι στην αποστολή της «Σελεσάο».