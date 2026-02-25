Η ΕΠΟ βράβευσε την οικογένεια διαιτητών

Το ποδόσφαιρο δημιουργεί οικογένειες. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου οι ίδιες οι οικογένειες το υπηρετούν από την καρδιά του παιχνιδιού: το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο της απονομής σημάτων στους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας, τιμήθηκαν από την ΕΠΟ ο διαιτητής Λάμπρος Ντασιόπουλος, μαζί με τα παιδιά του, τον 16χρονο βοηθό διαιτητή Γιώργο Ντασιόπουλο και την 15χρονη επίσης βοηθό διαιτητή Αγγελική Ντασιόπουλου. Οι τρεις τους βρέθηκαν από κοινού στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Περίστασης, στον αγώνα της ΕΠΣ Πιερίας ΑΕ Περίστασης – Διγενής Αλωνίων.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας τη συνέχεια και το μέλλον της διαιτησίας μέσα από την ίδια οικογένεια. Μια εικόνα που υπενθυμίζει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ενώνει όχι μόνο ομάδες και φιλάθλους, αλλά και γενιές.

Η ξεχωριστή αυτή παρουσία ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τις αξίες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου: την αγάπη για το άθλημα, την προσφορά και τη διαχρονική συνέχεια, στοιχεία που διατηρούν ζωντανή την ουσία και την αυθεντικότητά του, επιβεβαιώνοντας ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παραμένει η καρδιά του αθλήματος.