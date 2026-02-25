Η επιχορήγηση των ΠΑΕ της Super League 2 από το στοίχημα – Οι τέσσερις ομάδες που παίρνουν λιγότερα

Χρήματα από την επιχορήγηση του Στοιχήματος θα δουν άμεσα στους λογαριασμούς τους οι 17 ΠΑΕ της Super League 2.

Την καταβολή των χρημάτων από τη φορολογία των κερδών του Στοιχήματος περιμένουν τις επόμενες μέρες οι 17 ομάδες της Super League 2. Το ποσό που θα μοιραστούν είναι 3.463.730,050 ευρώ, ωστόσο δεν θα λάβουν όλες οι ομάδες από 219.701 ευρώ.

Τέσσερις ΠΑΕ θα δουν λιγότερα χρήματα να μπαίνουν στους λογαριασμούς τους, και συγκεκριμένα οι ΠΑΣ Γιάννινα, ΠΟΤ Ηρακλής, Παναργειακός και Ηλιούπολη, για διαφορετικούς λόγους. Η ΠΑΣ Γιάννινα θα μόλις 77.502,26 ευρώ λόγω της οφειλής στο Πανηπειρωτικό Στάδιο που ανέρχεται σε 142,198,92 ευρώ. Για οφειλές στο Καυτανζόγλειο ο Ηρακλής θα πάρει 199.561,18 ευρώ, δηλαδή 20.140 ευρώ λιγότερα.

Όσο για τον Παναργειακό και την Ηλιούπολη υπάρχει «ψαλίδι» 25%. Παρότι η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Επιτροπή Εφέσεων έκριναν ότι το μεταξύ τους 1-1 στις 2/2/25 χειραγωγήθηκε, οι δύο ομάδες θα πάρουν χρηματοδότηση 142.198,92 ευρώ, μειωμένη κατά 77.502,26 ευρώ, καθώς τους είχε επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο.

Από 219.701,18 ευρώ θα λάβουν οι Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Μακεδονικός, Καλλιθέα, Χανιά, Καλαμάτα, Αιγάλεω, Καμπανιακός, Καβάλα, Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό και Ελλάς Σύρου.