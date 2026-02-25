Ρίβερ Πλέιτ: Συμφωνία με τον Γκουντέτ για τον πάγκο

Ο Εντουάρντο Γκουντέτ αφήνει τον πάγκο της Αλαβές για να γίνει ο νέος προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ.

Στο πρόσωπο του Εντουάρντο Γκουντέτ βρήκε η Ρίβερ Πλέιτ τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μαρσέλο Γκαγιάρδο για τον πάγκο της ομάδας. Οι «μιλιονάριος» έχουν κάνει μια απογοητευτική πορεία στο πρωτάθλημα και θεωρούν πως ο 51χρονος τεχνικός θα βελτιώσει την κατάσταση.

Η διοίκηση της Ρίβερ τα έχει βρει σε όλα με τον Γκουντέτ, ωστόσο πρέπει να μείνει ελεύθερος από την Αλαβές, κάτι που αναμένεται να γίνει άμεσα. Ο «Τσάτσο» έχει εργαστεί σε ομάδες της Αργεντινής, του Μεξικού και της Βραζιλίας, ενώ στην Ευρώπη έχει κάτσει και στον πάγκο της Θέλτα. Ως παίκτης φόρεσε τη φανέλα της Ρίβερ.