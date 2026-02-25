Η πρόεδρος του Μεξικού εμφανίστηκε καθησυχαστική για την ομαλή διεξαγωγή του Mundial

Η έκρηξη βίας που ξέσπασε στο Μεξικό μετά τον θάνατο του «El Mencho», έχει προκαλέσει προβληματισμό αναφορικά με την ομαλή διεξαγωγή του Mundial.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστική σε δηλώσεις της, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ασφάλειας στην χώρα της, που θα φιλοξενήσει 13 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ερωτηθείσα εάν το κορυφαίο τουρνουά ποδοσφαίρου, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθη οπαδών σε αγώνες στην Πόλη του Μεξικού, το Μοντερέι και την πρωτεύουσα του Χαλίσκο, Γκουανταλαχάρα, θα αποτελούσε κίνδυνο για τους επισκέπτες, η Σέινμπάουμ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος».

Η Σέινμπαουμ, μάλιστα ανέφερε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να ομαλοποιείται τις τελευταίες ώρες, με τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να εργάζονται δυναμικά για να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η τάξη.

Το Μεξικό θα συνδιοργανώσει μαζί με ΗΠΑ και Καναδά το Mundial το καλοκαίρι, με την FIFA να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις μετά την έκρηξη βίας στην χώρα, περιμένοντας την ομαλοποίηση της κατάστασης.