Ρουί Κόστα: «Έχουν κολλήσει στον Πρεστιάνι την ετικέτα του ρατσιστή αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό»

Ο πρόεδρος της Μπενφίκα μίλησε ενόψει της ρεβάνς απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και σαφώς αναφέρθηκε στο περιστατικό που υπήρξε στο πρώτο ματς με πρωταγωνιστή τον Τζανλούκα Πρεστιάνι και την προσωρινή τιμωρία που υπήρξε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι συνέβη στο σπίτι μας. Ο Βαλβέρδε είχε μία επιθετική συμπεριφορά και έπρεπε και εκείνος να χάσει το ματς. Εμείς πιστεύουμε στα λόγια του παίκτη μας. Έχουν κολλήσει στον Πρεστιάνι την ετικέτα του ρατσιστή αλλά είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ρατσιστής. Μπορώ να σας το εγγυηθώ.

Μιλάω μία εβδομάδα μετά από το συμβάν και είναι εύκολο να εξηγήσω. Ενημερώσαμε τους οπαδούς για όλες τις διαδικασίες, υπερασπίζομαι τον παίκτη όταν είναι αναγκαίο και δεν έχει νόημα να μιλάμε για αυτό το θέμα όλες τις ημέρες. Η πραγματική ποινή δεν έχει ακόμη βγει, υπάρχει μία προσωρινή τιμωρία, αλλά δεν είχε νόημα να συζητάμε συνέχεια για μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη».