Οριστικά χωρίς Μπαπέ στην ρεβάνς με Μπενφίκα η Ρεάλ

Ο Γάλλος στράικερ μετά τις ενοχλήσεις στο γόνατο τέθηκε νοκ άουτ για τον επαναληπτικό της Ρεάλ με την Μπενφίκα, αφού οι Μαδριλένοι δεν θέλουν να ρισκάρουν ενδεχόμενο σοβαρότερου τραυματισμού.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, στην τελευταία προπόνηση της Ρεάλ πριν την αναμέτρηση με την Μπενφίκα, δοκίμασε να προπονηθεί, όμως οι πόνοι στο γόνατο ήταν έντονοι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το προπονητικό πρόγραμμα.

Ο 27χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε εξετάσεις, που έδειξαν ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο το τελευταίο διάστημα δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως και έτσι αποφασίστηκε να μην ρισκάρει με την συμμετοχή του στο ματς με την Μπενφίκα.

Οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 0-1 στην Πορτογαλία και ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα καλείται να βρει την λύση για την κορυφή της επίθεσης των «Μερένχες» στη ρεβάνς με την Μπενφίκα.