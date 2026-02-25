Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε περήφανοι για την πορεία μας»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Γερμανία, δήλωσε περήφανος για την ομάδα του και τη συνολική της πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

«Ο αντίπαλος ξεκίνησε καλύτερα από εμάς στο ματς, είχε καλύτερη κυκλοφορία και κατοχή της μπάλας. Στη συνέχεια όμως βρήκαμε ρυθμό και είχαμε περισσότερες πάσες και την κατοχή της μπάλας, παίξαμε θεωρώ καλύτερα στο δεύτερο μισό του ημιχρόνου. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, ήμασταν καλύτεροι πιστεύω αλλά μας έλειψε το καλό τελείωμα για να τρομάξουμε τον αντίπαλο. Παίξαμε θεωρώ αρκετά καλά, αλλά μένουμε πλέον εκτός διοργάνωσης».

Ο Ολυμπιακός και στα δέκα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης, του UEFA Champions League, είχε πολύ καλή παρουσία, τι γεύση σας αφήνει αυτή η πορεία; Επίσης ένα σχόλιο και για τον κόσμο που στήριξε την ομάδα και ζήτησε πλέον το πρωτάθλημα.

«Η γεύση που μας μένει είναι γλυκιά και όμορφη, είμαστε περήφανοι γιατί κάναμε μία πολύ καλή πορεία. Τερματίσαμε στη 18η θέση στη League Phase της διοργάνωσης και είναι μία καλή θέση. Στα πρώτα ματς τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε, αλλά κάναμε τρεις διαδοχικές νίκες με καλές εμφανίσεις. Τώρα δυσκολευτήκαμε αρκετά, είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα στο πρώτο ματς, αλλά απόψε αποδώσαμε καλά και αυτό που μας έλειψε ήταν το γκολ αν και ήμασταν πολλές φορές κοντά να το πετύχουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι για την πορεία μας. Για τον κόσμο αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο «ευχαριστώ», ήταν πάντα εκεί μαζί μας και ταξίδεψαν παντού για να μας βοηθήσει, μας δίνει δύναμη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Πόσο δύσκολο είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός μία ομάδα σαν τη Bayer 04 Leverkusen δύο φορές μέσα σε έναν μήνα με τόσο τεράστιο μπάτζετ; Επίσης ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που ανήκει στο UEFA Champions League;

«Η κλήρωση όποια και αν ήταν θα ήταν απέναντι σε μία καλή ομάδα και με την Atalanta να παίζαμε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να είχε συμβεί, σε αυτήν τη διοργάνωση δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Η Bayer 04 Leverkusen παρότι την κερδίσαμε στη League Phase έδειξε σε αυτήν τη φάση ότι είναι καλύτερη ομάδα από εμάς, μέσα στην έδρα μας μας έβαλε δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι είναι ομάδα για το UEFA Champions League, καταφέραμε να κερδίσουμε τα μισά ματς και μας έτυχαν ομάδες απ’ όλα τα επίπεδα και θεωρώ ότι σταθήκαμε αρκετά καλά».

Τι κρατάτε απ’ αυτήν την πορεία, στη λογική ότι ο Ολυμπιακός αναβαθμίζεται συνέχεια και τι σημαίνει για εσάς το χειροκρότημα από τον κόσμο στο τέλος;

«Είχαμε πολλές καλές στιγμές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μόνο μία. Ήταν πολύ σημαντική η νίκη μας στο Άμστερνταμ και με τη νίκη μας κόντρα στον Ajax, αλλά και στη Βαρκελώνη μέχρι την αποβολή του Έσε σταθήκαμε αρκετά καλά και ήταν από τα θετικά στην πορεία μας. Ο κόσμος ήταν κοντά μας σε όλη μας την πορεία και όλοι θεωρώ ότι ήταν ευχαριστημένοι και αυτό φαίνεται από το χειροκρότημα».

Αυτή η πορεία πιστεύετε ότι δίνει μεγαλύτερο κίνητρο στην ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να είναι και του χρόνου στο UEFA Champions League;

«Πραγματικά είναι ένα μεγάλο κίνητρο από μόνο του να κερδίσει κάποιος το πρωτάθλημα. Θέλουμε να προσθέσουμε και άλλο αστέρι στο σήμα μας και θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές κάθε χρόνο. Βέβαια είναι και κίνητρο το γεγονός ότι πηγαίνουμε απευθείας στη League Phase σε αυτήν τη διοργάνωση και μπορεί να μας βοηθήσει».