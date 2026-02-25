Έσε: «Περήφανοι για την προσπάθεια και την πορεία μας»

Ο Σαντιάγκο Έσε παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έσε:

«Πρέπει να συνεχίσουμε παρακάτω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως δεν μετανιώνουμε για τίποτα και πρέπει να είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά μας. Πήραμε την κατοχή απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και το μόνο που μας έλειψε ήταν το γκολ. Είμαστε ικανοποιημένοι από όλη μας την πορεία και την προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Παίξαμε με τρεις μέσους για να κλέψουμε περισσότερες μπάλες απέναντι σε μια ομάδα που χτίζει από πίσω το παιχνίδι της. Κλέψαμε πολλές φορές την κατοχή. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω σε αυτή τη θέση, αλλά είμαι πάντα έτοιμος να παίξω όπου μου ζητηθεί».