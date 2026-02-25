Τζολάκης: «Έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες, ισάξιες ομάδες, το πρωτάθλημα τώρα» (vid)

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μοιράστηκε τις πρώτες σκέψεις του μετά το 0-0 με τη Λεβερκούζεν στην «BayArena», αποτέλεσμα που έφερε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League και στο φετινό ευρωπαϊκό «ταξίδι» του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κωνσταντή Τζολάκη στην κάμερα του MEGA:

«Αποδείξαμε με την προσπάθεια και την απόδοσή μας ότι αξίζαμε να είμαστε σε αυτή τη φάση του Champions League. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, όμως το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού δεν μας έδωσε πολλές ελπίδες. Παλέψαμε σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όμως για κάποιες λεπτομέρειες δεν βρήκαμε το γκολ. Δεν ήταν μεγάλες οι διαφορές μας, ισάξιες οι ομάδες. Ένα κακό τρίλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Λεβερκούζεν να βάλει δυο γκολ και να πάρει την πρόκριση. Ευχαριστούμε τους οπαδούς για την στήριξη. Δεν τους κάναμε χαρούμενους, όμως ελπίζω ότι είναι περήφανοι για μας. Θα δώσουμε τα πάντα για το πρωτάθλημα, τον βασικό στόχο εξαρχής, ώστε να είμαστε και του χρόνου στα "αστέρια"».