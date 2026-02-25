Ο Ολυμπιακός τελείωσε δυο ματς με 0,48 X goals μέσο όρο! (pics)

Η Λεβερκούζεν πήγε και τα δύο ματς εκεί που τα ήθελε, άφησε στη Γερμανία την κατοχή στον Ολυμπιακό που τελείωσε με απογοητευτικά στατιστικά τη «σειρά» με τη Μπάγερ.

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτισε το Champions League, με τη Λεβερκούζεν να περνά στους «16» της διοργάνωσης με μία «καθαρή νίκη» στο Φάληρο με σκορ 2-0 και μία ισοπαλία στη Γερμανία χωρίς καν να απειληθεί.

Οι Γερμανοί πήγαν τα παιχνίδια εκεί που ακριβώς ήθελαν, «χτύπησαν» όταν έπρεπε και ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε καν να κάνει ευκαιρίες, καθώς ολοκλήρωσε τα δύο παιχνίδια με 0,48 x Goals μέσο όρο.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο παιχνίδι οι Πειραιώτες είχαν 0,75 x goals κυρίως χάρη σε κάποια μακρινά σουτ που επιχείρησαν, ενώ στη ρεβάνς του Λεβερκούζεν ο αριθμός ήταν ίσως ο χαμηλότερος της σεζόν σε παιχνίδι του Ολυμπιακού με 0,21!

