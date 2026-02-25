Μεντιλίμπαρ: «Είμαστε ευχαριστημένοι από την διαδρομή μας» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο του σχόλιο μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Λεβερκούζεν, σημείωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι ευχαριστημένοι από την ευρωπαϊκή πορεία τους.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Νομίζω πώς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο σταθήκαμε πολύ καλά, νομίζω πώς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από όλη την διαδρομή που κάναμε στο Champions League».

Για την απουσία του Ντάνιελ Ποντένσε: «Ο Ποντένσε έμεινε έξω γιατί χθες ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση και σήμερα δεν ήταν σε θέση να βοηθήσει».

Για την μάχη του πρωταθλήματος: «Δεν θα είναι εύκολο, είμαστε τρεις ομάδες με μικρή διαφορά μεταξύ μας. Καμία φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι καλύτερο από ένα διάλειμμα»

