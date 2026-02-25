Βαθμολογία ΟΥΕΦΑ: Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτισε με έναν πολύτιμο βαθμό

Η Ελλάδα έμεινε με τρεις ομάδες πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όμως το όνειρο της 10ης θέσης δεν έχει σβήσει.

Με τρεις ομάδες, όπως η Τσεχία, θα συνεχίσει η χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν τουλάχιστον να προσφέρουν μία ισοπαλία που μεταφράζεται σε 0.200 βαθμούς, που έκλεισαν λιγάκι περισσότερο την ψαλίδα από την 10ή θέση και την Τσεχία.

Αναλυτικά η βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής:

10. Τσεχία 47.625 (3/5)

11. ΕΛΛΑΔΑ 46.712 (3/5)

12. Πολωνία 45/125 (3/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (2/5)

15. Κύπρος 35.443 (2/4)