Η ΑΕΚ θα αντέξει ως το τέλος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου δίνει τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα αν η ΑΕΚ μπορεί να πάει μακριά σε πρωτάθλημα και Ευρώπη

Τα κλασικά κλισέ των ομάδων είναι πως βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Όταν προκύπτει σειρά ζόρικων αναμετρήσεων, οι ομάδες κάνουν επιλογές και διαλέγουν παιχνίδια και διοργανώσεις, όπως συνέβη με τον ΠΑΟΚ τώρα. Καταλαβαίνω επίσης, πως για κάποιους μπορεί να είναι και αρκετό όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Για την ΑΕΚ πάντως, αυτό δεν ισχύει. Η ΑΕΚ θέλει να είναι ως το τέλος στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Και μπορώ να σας μεταφέρω με απόλυτη βεβαιότητα, πως ακόμα «ενοχλεί» εκείνος ο κυπελλικός αποκλεισμός που της στερεί την δυνατότητα να διεκδικήσει και τρίτο τρόπαιο.

Το προφανές, λοιπόν, είναι πως η ΑΕΚ θέλει. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί. Σαφέστατα, αν κάνουμε λεκτικές ντρίπλες και αφήσουμε τα πάντα να κριθούν στον χρόνο, πετάμε ένα πως τα πάντα θα φανούν στο γήπεδο και καθαρίσαμε. Ειδικά τώρα που είναι της… μόδας και μια κουβέντα για φορτωμένα προγράμματα, συνοδευόμενα από εκτιμήσεις να δούμε και την ΑΕΚ πως θα πιεστεί όταν ξαναρχίσει η Ευρώπη για εκείνην. Θα επαναλάβω μια βασική αρχή, που μαθαίνω στο ποδόσφαιρο συνομιλώντας με πρωταγωνιστές. Οι μεγάλες ομάδες αυτής της χώρας, φτιάχνονται για να διεκδικούν τρεις διοργανώσεις και οτιδήποτε λιγότερο, φαντάζει αποτυχία.

Το ρόστερ και η αξιοποίηση του

Δεν γίνεται να συζητάμε για χρονιές που καταστρέφονται οι ισορροπίες μιας ομάδας που αποκλείεται από τα ευρωπαϊκά προκριματικά και μετά να λέμε πως είναι πρόβλημα η διαχείριση. Προσέξτε: δεν αναφέρομαι σε οικονομικό αντίκτυπο, πρεστίζ και βαθμολογία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μιλώ μόνο για τον τρόπο να αξιοποιείς και να δίνεις χρόνο σε όλους τους παίκτες που έχεις διαθέσιμους στο ρόστερ σου. Δεν μπορείς να έχεις δύο ισάξιες 11άδες, αλλά μπορείς να διαθέτεις παίκτες που θα σου δίνουν λύσεις.

Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως ο Νίκολιτς έχει κατασταλάξει σε κάποιους παίκτες που αποτελούν τον κορμό του. Υπάρχουν πια 7-8 ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί και παίζουν σταθερά. Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα και Γιόβιτς με Βάργκα εσχάτως είναι σταθερές στην 11άδα της ΑΕΚ. Οι συγκεκριμένοι είναι οι σταθερές στις επιλογές του Νίκολιτς και γύρω απ’ αυτούς υπάρχουν επιλογές που αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Με τον Λεβαδειακό ήταν Μάνταλος και Λιούμπισιτς, στις Σέρρες Ελίασον και Κοϊτά, στην Τούμπα ο Κοϊτά με Γκατσίνοβιτς.

Υπάρχουν άλλες επιλογές που μπορούν να σταθούν και να δώσουν επαρκείς λύσεις; Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι καταφατική και μια ματιά στους παίκτες που ψάχνουν εναγωνίως λίγο χρόνο συμμετοχής θα πείσει άπαντες: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Ελίασον, Περέιρα, Καλοσκάμης, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Ζίνι. Δηλαδή 11άδα και παραπάνω. Θα πει κάποιος; Μα καλά, αν λείψει ο Πινέδα μπορεί να καλυφθεί εύκολα το κενό; Όχι βέβαια, αλλά δεν μπορείς και από χέρι να έχεις δεύτερο Πινέδα. Αλλά για τις περισσότερες από τις άλλες θέσεις, λύσεις και μάλιστα καλές, υπάρχουν.

Το πρόγραμμα και το συμπέρασμα

Ένα άλλο θέμα των ημερών είναι τα πολλά παιχνίδια που θα έχει η ΑΕΚ από ένα σημείο και έπειτα. Προσωπικά πάντα το θεωρώ πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ έκανε θετικό ξεκίνημα στην σεζόν όταν το καλοκαίρι είχε συνεχόμενα ματς στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα και το καλύτερο διάστημα της περιόδου ήταν του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου με τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βέβαια, ο καθείς πάντα τα μετρά όπως τον βολεύουν. Η ΑΕΚ δεν άσκησε σε καμία φάση το δικαίωμα αναβολής ενός αγώνα.

Να δούμε λίγο τι έρχεται; Η φάση των «16» (ο αντίπαλος της ΑΕΚ θα προκύψει έπειτα από κλήρωση την Παρασκευή και θα είναι μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε) θα γίνει 12 και 19 Μαρτίου 2026, εν μέσω των αγώνων με Λάρισα, Ατρόμητο και Κηφισιά. Ακολουθεί διακοπή πρωταθλήματος και η έναρξη των πλέι οφ είναι προγραμματισμένη για τις 4-5 Απριλίου και η 2η αγωνιστική στις 18-19 Απριλίου. Εφόσον η ΑΕΚ έχει προκριθεί στα προημιτελικά, αυτά τα ματς θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 16 Απριλίου, δηλαδή θα μεσολαβεί η εγχώρια διακοπή για το Πάσχα.

Για την Ελλάδα ακολουθεί νέα διακοπή, καθώς για το Σάββατο 25 Απριλίου είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Αν η ΑΕΚ έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι για τις 30 Απριλίου και 7 Μαΐου, ενώ ενδιαμέσως είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η 3η αγωνιστική των πλέι οφ (2-3 Μαΐου). Ακολουθεί 4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου, 5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου, 6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου. Αν την ίδια στιγμή η ΑΕΚ έχει φτάσει στο όνειρο, την περιμένει ο τελικός στην Λειψία στις 27 Μαΐου.

Τι μας δείχνει όλο αυτό; Πως αν έχεις γεμάτο ρόστερ, έχεις δουλέψει μεθοδικά και διατηρείς τους παίκτες σου σε καλό επίπεδο, τότε μπορείς να μην διαλέγεις παιχνίδια, αλλά να μπαίνεις απέναντι σε κάθε αντίπαλο με την ίδια σοβαρότητα και λογική. Αυτό έχει πράξει η ΑΕΚ μέχρι τώρα γι’ αυτό και συμπλήρωσε ήδη 13 ματς επί συνόλου 22 στο πρωτάθλημα ως τώρα, στα οποία δεν έχει δεχθεί γκολ. Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι στα έξι ματς που έχει δώσει η ΑΕΚ μέσα στο 2026, έχει δεχθεί μόνο δύο γκολ, ένα από τον Άρη στο 1-1 του «Κλεάνθης Βικελίδης» κι ένα από τον Ολυμπιακό με το πέναλτι-ανακάλυψη του προ ημερών ντέρμπι στην «ALLWYN Arena».