Συναγερμός με Μπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης...

Ο Γάλλος επιθετικός δεν έβγαλε την τελευταία προπόνηση και πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό με την Μπενφίκα.

Η επιβάρυνση που έχει δεχθεί το αριστερό γόνατο του Κιλιάν Μπαπέ είναι τέτοια σε πρώτη φάση μάλλον θα του στερήσει την συμμετοχή στον επαναληπτικό με την Μπενφίκα.

Σύμφωνα με πηγές από την Γαλλία, ο σταρ της βασίλισσας δεν έβγαλε την τελευταία προπόνηση, αφού αισθάνθηκε ενοχλήσεις και πάλι στο αριστερό γόνατο.

Ως εκ τούτου το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Άλβαρο Αρμπελόα να τον προστατεύει, αφού το σκορ του πρώτου αγώνα του επιτρέπει να μην ρισκάρει την συμμετοχή του κορυφαίου παίκτη της φετινής Ρεάλ Μαδρίτης αν αυτός δεν είναι 100% έτοιμος.