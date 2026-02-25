Κριτική Ολυμπιακού: Δραστήριος ο Μαρτίνς, έδωσε άλλον... αέρα ο Λουίζ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε τον αποκλεισμό από την Λεβερκούζεν από την συνέχεια του Champions League, παρά την λευκή ισοπαλία (0-0) που κατέκτησε στην Γερμανία και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των Πειραιωτών.

Τζολάκης: Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν εκεί όποτε χρειάστηκε και έδιωξε τον... κίνδυνο για την ομάδα του.

Ροντινέι: Ο δεξιός οπισθοφύλακας των Πειραιωτών αμυντικά ήταν αρκετά σταθερός και έδωσε πολλές μονομαχίες, αλλά επιθετικά δεν βοήθησε ιδιαίτερα.

Ρέτσος: Ο αρχηγός του Ολυμπιακού για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν πολύ καλός στην άμυνα της ομάδας του και έδωσε πολλές «μάχες» με τους επιθετικούς της Λεβερκούζεν.

Πιρόλα: Ο κεντρικός αμυντικός από την Ιταλία έκανε εξαιρετικό ματς, με σημαντικές επεμβάσεις στην άμυνα του, παλεύοντας με τους αντίπαλους επιθετικούς.

Ορτέγκα: Αμυντικά τα πήγε πολύ καλά ο ακραίος οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού, αλλά στην επίθεση δεν βοήθησε αρκετά.

Έσε: Ακόμη ένα καλό παιχνίδι για τον μέσο των ερυθρόλευκων που προσπάθησε να βοηθήσει στην πίεση ψηλά της ομάδας του στα αντίπαλα καρέ και να δημιουργήσει φάσεις.

Γκαρθία: Ήταν παντού στην μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, έδωσε πολλές «μάχες» και έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Από τα καλύτερα φετινά του ματς.

Μουζακίτης: Ο νεαρός χαφ έδωσε τρεξίματα στην ομάδα του, βοήθησε στην πίεση ψηλά ενώ είχε κάποια σημαντικά κλεψίματα και πάσες στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου.

Τσικίνιο: Έληψε από το πρώτο ματς στο Φάληρο, Ο Πορτογάλος δημιουργικά βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και είχε εξαιρετική παρουσία μέχρι να αποχωρήσει από τον αγώνα.

Μάρτινς: Ο κορυφαίος του Ολυμπιακού απόψε. Ακόμη ένα εξαιρετικό ματς στην Ευρώπη για τον Πορτογάλο εξτρέμ που έδωσε τα πάντα για την ομάδα του μέχρι το τέλος.

Ταρέμι: Ο Ιρανός φορ πίεσε ψηλά στα αντίπαλα καρέ των Γερμανών και προσπάθησε να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα του, με πολλές «μάχες» απέναντι στην άμυνα της Λεβερκούζεν.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Λουίζ: Έδωσε άλλο... αέρα στον Ολυμπιακό με την είσοδο του στο ματς και ήταν μέσα στις περισσότερες φάσεις της ομάδας του στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Ελ Κααμπί: Προσπάθησε να είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να βάλει δύσκολα στους Γερμανούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σιπιόνι: Πάλεψε στην μεσαία γραμμή της ομάδας του και είχε καλή στιγμή στο τέλος για γκολ.

Μπρούνο: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Κλέιτον: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.