Η 11άδα της Λεβερκούζεν κόντρα στον Ολυμπιακό - Με μία αλλαγή οι Γερμανοί σε σχέση με το προηγούμενο ματς

Γνωστή έγινε η 11άδα της Λεβερκούζεν για τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (22:00).

Παρόμοια 11άδα με αυτή του πρώτου ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου νίκησε η Λεβερκούζεν με σκορ 2-0, παρατάσσει ο τεχνικός των Γερμανών, προχωρώντας μόνο σε μία αλλαγή

Αναλυτικά, ο Μπάσβιχ ξεκινά ξανά κάτω από τα δοκάρια, με τον Ταπσόμπα, και τους Άντριχ και Κουάνσα στην τριάδα της άμυνας.

Στο κέντρο βρίσκονται ξανά οι Αλέις Γκαρσία και Παλάσιος, με τους Λούκας Βάσκεθ και Γκριμάλντο να είναι επίσης φουλ μπακ. Τέλος, Χοφμαν βρίσκεται στην 11άδα αντί του Ποκού, με τον Πάτρικ Σικ και τον Μάσα στην τριάδα της επίθεσης.

. Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς – Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο – Μάσα, Χόφμαν, Σικ.