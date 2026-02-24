Χωρίς Ελ Κααμπί και με εκπλήξεις η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν! (pic)

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον «τελικό» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Γερμανία, έγινε γνωστή πριν από λίγο.

Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται στις 22:00 ώρα Ελλάδας στην Γερμανία με την Μπάγερ με στόχο την ανατροπή από το 0-2 του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα της αναμέτρησης η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα.

Στον άξονα της μεσαία γραμμής θα βρίσκονται οι Έσε, Γκαρθία και Μουζακίτης, ενώ Μαρτίνς και Τσικίνιο θα κινούνται πίσω από τον προωθημένο Ταρέμι. Εκτός αποστολής για τους Πειραιώτες έμεινε ο Ποντένσε.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ταρέμι.



Στον πάγκο βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Λιατσικούρας, Μπρούνο.