Όρκας (scout Μπόχουμ) στο SDNA: «Δεν είναι χαμένος ο Ολυμπιακός – Ένα γρήγορο γκολ, αλλάζει τα πάντα»

Η αντίστροφη μέτρηση για τη ρεβάνς της Μπάγερ Λεβερκούζεν με τον Ολυμπιακό έχει ξεκινήσει και ο επί σειρά ετών scout της Μπόχουμ, Χρήστος Όρκας, μιλά στο SDNA για τις πιθανότητες πρόκρισης των Πειραιωτών, τονίζοντας πως το...κλειδί βρίσκεται στο πρώτο (γρήγορο) γκολ.

Η ώρα της ρεβάνς πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (24/2) με φόντο το εισιτήριο για τους «16» του UEFA Champions League, καλούμενος να ανατρέψει το εις βάρος του 0-2 από το πρώτο παιχνίδι στο «Καραϊσκάκη».

Παρά το προβάδισμα των Γερμανών, ο επί σειρά ετών Έλληνας scout της Μπόχουμ, Χρήστος Όρκα, εκτιμά μέσω του SDNA πως η υπόθεση πρόκριση δεν είναι τελειωμένη για την ομάδα του Πειραιά.

Παρεμπιπτόντως, πρόκειται για έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση του γερμανικού ποδοσφαίρου. Οι πιο παλιοί θυμούνται τη σημαντική συμβολή του στη μεταγραφή του Φάνης Γκέκα στη Μπόχουμ, με τον Έλληνα επιθετικό να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ στην Bundesliga τη σεζόν 2006-07.

Παράλληλα, είχε δώσει θετικό report για τις μετακινήσεις των Επαλέ, Μίετσελ και Ντρόμπνι στη γερμανική ομάδα, ενώ διαδραμάτισε ρόλο και στη μεταγραφή του Γιώργου Μασούρα.

Μιλώντας στο SDNA για τη ρεβάνς, ο Χρήστος Όρκας επισημαίνει:

«Η Λεβερκούζεν έχει μεγάλη ποιότητα ως ομάδα και διατηρεί το πλεονέκτημα της νίκης (0-2) στο Καραϊσκάκη, αποτέλεσμα που προσωπικά δεν το περίμενα και μου προκάλεσε εντύπωση.

Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός δεν είναι χαμένος από χέρι. Μπορεί να χτυπήσει το ματς και να διεκδικήσει σκορ πρόκρισης.

Το κλειδί για τον Ολυμπιακό θα είναι να καταφέρει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα αλλάξει τις ισορροπίες της αναμέτρησης, θα μεταφέρει πίεση στη Λεβερκούζεν και θα του αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης.

Περιμένω ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Λεβερκούζεν παίζει πάντα επιθετικά μέσα στην έδρα της και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κυρίως στο ξεκίνημα του αγώνα».