Γκαγκάτσης: «Σκοπός μας κάποια στιγμή Έλληνες διαιτητές με ξένους VAR και στο πρωτάθλημα»

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, απένειμε τα σήματα FIFA στους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας για το 2026.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στην ομιλία προς τους διαιτητές τόνισε ότι στόχος της Ομοσπονδίας είναι να επεκταθεί και στο πρωτάθλημα το μέτρο με Έλληνες ρέφερι και ξένους var, όπως συμβαίνει και στο Κύπελλο, σημειώνοντας ότι «γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας».

Αναλυτικά ο Βασίλης Γκαγκάτσης μιλώντας προς τους αξιωματούχους διαιτησίας, τόνισε:

«Συγχαρητήρια σε όλους, ξέρετε ότι εκπροσωπείτε διεθνώς τη χώρα μας και είστε πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Πραγματικά πιστεύω ότι γίνονται πολλά και θετικά βήματα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας, αρχής γενομένης από φέτος που μετά από πολλά χρόνια, Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν ντέρμπι στο Κύπελλο Ελλάδας με ξένους στο VAR και σκοπός μας είναι κάποια στιγμή το εν λόγω μέτρο να επεκταθεί, με τη σύμφωνη γνώμη των ΠΑΕ, και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Θεωρώ ότι το μέτρο ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου. Πραγματικά εύχομαι για όλους σας αυτό να συνεχιστεί. Είναι σημαντικό για εσάς τους ίδιους, διότι όπως ένας παίκτης θέλει να παίζει ντέρμπι για να γίνεται καλύτερος, το ίδιο συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση.

Κλείνοντας θέλω να θυμάστε πάντα ότι εκπροσωπείτε τη χώρα μας σε αγώνες της FIFA και της UEFA και πραγματικά να είστε περήφανοι για αυτό, γιατί αυτός είναι ένας τίτλος που θα σας συντροφεύει και μετά το τέλος της καριέρας σας, έως και το τέλος της σταδιοδρομίας σας στον χώρο της διαιτησίας».

Λανουά: «Περιμένουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, συνεχάρη θερμά τις/τους διαιτητές για την επιτυχία τους και στάθηκε στην εκπροσώπηση της ελληνικής διαιτησίας σε διεθνές επίπεδο μέσω των αγώνων της FIFA και της UEFA. Αναλυτικά η ομιλία του κ. Λανουά:

«Ευχαριστώ όλες και όλους που βρίσκεστε εδώ ήμερα, σάς αξίζουν συγχαρητήρια για την πορεία σας. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση, για τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο τους διεθνείς αξιωματούχους διαιτησίας της Ελλάδας, όχι μόνο τους καινούργιους, αλλά όλους τους διεθνείς. Όπως έχω αναφέρει και άλλες φορές σε ανάλογες εκδηλώσεις, ως διεθνής διαιτητής σε αγώνες FIFA-UEFA σε όλες τις διοργανώσεις, γίνεστε πρεσβευτές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και του ελληνικού ποδοσφαίρου στο διεθνές στερέωμα. Δεν εμπλέκεστε μόνο ατομικά ως μονάδες εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκπροσωπείτε την Ομοσπονδία και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Περιμένουμε ότι στο μέλλον η συμμετοχή σας σε διεθνείς αγώνες θα είναι μεγαλύτερη. Εύχομαι να απολαύσετε την εκδήλωση».

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2026

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1

Σιδηρόπουλος  Αναστάσιος

A'

2011

2

Παπαπέτρου  Αναστάσιος

A'

2016

3

Φωτιάς  Βασίλειος

A'

2021

4

Παπαδόπουλος  Ιωάννης

Β'

2017

5

Βεργέτης  Χρήστος

Β'

2024

6

Τσακαλίδης  Αλέξανδρος

Β'

2025

7

Πολυχρόνης  Φώτιος

Β'

2026 (Νέος)

8

Αντωνίου  Ελένη

Eλίτ

2014

9

Τσιοφλίκη  Ανδρομάχη

Β'

2016

10

Μυλοπούλου  Αναστασία

A'

2022

11

Πιγγιού  Ειρήνη

Β'

2023

 

ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1

Κωσταράς  Πολυχρόνης

 

2014

2

Δημητριάδης  Λάζαρος

 

2013

3

Πετρόπουλος  Τρύφων

 

2016

4

Φωτόπουλος  Ανδρέας

 

2024

5

Μεϊντανάς  Ανδρέας

 

2021

6

Μπουξμπάουμ  Ραϊνχαρντ

 

2019

7

Νικολακάκης Βασίλειος

 

2019

8

Παπαδάκης  Μιχαήλ

 

2025

9

Κολλιάκος  Άγγελος

 

2025

10

Απτόσογλου  Ιορδάνης

 

2019

11

Κομισοπούλου  Γεωργία

 

2017

12

Τσικλιτάρη  Βασιλεία

 

2022

13

Δέτση  Μαρία

 

2019

14

Παπαδοπούλου  Ζωή

 

2023

15

Τσαγανού  Δήμητρα

 

2024

 

ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (VAR)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1

Ευαγγέλου  Άγγελος

 

2022

2

Κουμπαράκης  Στέφανος

 

2024

3

Ζαμπαλάς  Σπυρίδων

 

2023

4

Σιδηρόπουλος  Αναστάσιος

 

2025

5

Τζήλος  Αθανάσιος

 

2025

6

Παπαδόπουλος  Ιωάννης

 

2024

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1

Χριστοδουλής  Βασίλειος

Α'

2013

2

Αδαμόπουλος  Αντώνιος

Β'

2017

3

Ντάλας  Παναγιώτης

Β'

2019

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟ (ΕΤΟΣ)

1

Φίτσας  Γεώργιος

 

2020

2

Μανούρας  Νικόλαος

 

2023

3

Παπαδοπουλος  Εμμανουήλ

 

2024

 

