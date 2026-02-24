Μαρίν για τη συνέχεια: «Ταπεινά και με συγκέντρωση για ό,τι έρχεται»

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο Ραζβάν Μαρίν ο οποίος αποτελεί ένα από τα κλειδιά της φετινής ΑΕΚ έχοντας πολύτιμη συνεισφορά σε όλους τους τομείς!

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι με περίπου 1 εκ. ευρώ από την Κάλιαρι, μετρά μέχρι τώρα: 35 συμμετοχές με 2.303’ αγωνιστικά λεπτά ενώ έχει ήδη 6 γκολ! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως από τα 15 τέρματα που έχει πετύχει φέτος η Ένωση από στατικές φάσεις, έχει δημιουργήσει αυτός τα 8, δείγμα του πόσο πολύτιμος είναι στον συγκεκριμένο τομέα. Κάτι που φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό καθώς από τα δικά του πόδια φεύγει η μπάλα συστημένη προς το κεφάλι του Μουκουντί για να γίνει το 1-0, ενώ αργότερα προς το τέλος από δημιουργός μετατράπηκε σε εκτελεστής και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Ο ίδιος ο Ραζβάν Μαρίν πάντως παραμένει ταπεινός και προσγειωμένος και στέλνει το δικό του μήνυμα εν όψει της συνέχειας. Ο 29χρονος άσος, με ανάρτηση του στο instagram, παρουσιάζει κάποιες σημαντικές στιγμές μέσω εικόνων από τα παιχνίδια που πέρασαν και σημεινει σε σχόλιο του: «Νύχτες γεμάτες φωτιά, παιχνίδια γεμάτα χαρακτήρα. Ευγνώμων για τη στιγμή. Παραμένω ταπεινός. Απόλυτα συγκεντρωμένος για ό,τι έρχεται στη συνέχεια»!