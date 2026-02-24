Έξω και ο Τάισον - «Μισός» ΠΑΟΚ στην Ισπανία: Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Παβλένκα!

Με «τρομακτικά» προβλήματα θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη ρεβάνς με τη Θέλτα ο ΠΑΟΚ καθώς στα… πιτς μπήκε και ο Τάισον - Με αρκετούς νέους η ασπρόμαυρη αποστολή, ποια είναι τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο!

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ισπανία για να δώσει μια σκληρή μάχη με τη Θέλτα, με φόντο ένα εισιτήριο στους 16 του Europa League.

Μόνο που τα προβλήματα που ταλανίζουν την ομάδα του Δικεφάλου αυξάνονται, καθώς στα... πιτς μπήκε και ο Τάισον που έκανε θεραπεία καθώς στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό και προτιμήθηκε να μείνει εκτός.

Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, αν και είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ενώ οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο και οι Μεϊτέ, Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Οι εξετάσεις του Τσέχου κίπερ έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .

Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου, μεταξύ των οποίων και οι νεαροί Νικολακούλης, Ντούνγκα και Μπέρδος, είναι οι:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ, Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο.

Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου και εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών.