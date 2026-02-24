Βρήκε ομάδα ο Φίλιπ Μαξ – Οδεύει προς την Γκάμπα Οσάκα

Εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού είχε τεθεί από το καλοκαίρι ο Φίλιπ Μαξ και το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει τον Ιανουάριο. Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός ακραίος αμυντικός φαίνεται πως βρήκε νέα ομάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μιλάει με την Γκάμπα Οσάκα.
Η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του ιαπωνικού πρωταθλήματος και αυτό που μέτρησε για τον Μαξ είναι η… γερμανική παροικία που θα συναντήσει εκεί. Προπονητής είναι ο Γενς Βίσινγκ και στρατηγικός σύμβουλος ο Γιορν-Έρικ Βολφ, που διευκολύνουν τη μεταγραφή. Αν τελικά υπογράψει, θα γίνει ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Γκάμπα Οσάκα, με τον ίδιο να ψάχνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του.
Seit seinem Bundesliga-Abgang läuft es für Philipp Max nicht wirklich rund. Bei Panathinaikos wurde sein Vertrag im Januar aufgelöst und jetzt wohl weiter nach Japan zu Gamba Osaka mit dem deutschen Trainer Jens Wissing. ⏳ #SGE #FCA— Transfermarkt (@Transfermarkt) February 24, 2026
Die Details: https://t.co/TjdjXTcdbq pic.twitter.com/IrZ7xJsIYx