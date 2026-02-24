Βρήκε ομάδα ο Φίλιπ Μαξ – Οδεύει προς την Γκάμπα Οσάκα

Ο Φίλιπ Μαξ έμεινε ελεύθερος προ εβδομάδων από τον Παναθηναϊκό και φαίνεται πως βρήκε την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη στην Άπω Ανατολή.

Εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού είχε τεθεί από το καλοκαίρι ο Φίλιπ Μαξ και το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει τον Ιανουάριο. Ο 32χρονος Γερμανός αριστερός ακραίος αμυντικός φαίνεται πως βρήκε νέα ομάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μιλάει με την Γκάμπα Οσάκα.

Η ομάδα βρίσκεται στην 3η θέση του ιαπωνικού πρωταθλήματος και αυτό που μέτρησε για τον Μαξ είναι η… γερμανική παροικία που θα συναντήσει εκεί. Προπονητής είναι ο Γενς Βίσινγκ και στρατηγικός σύμβουλος ο Γιορν-Έρικ Βολφ, που διευκολύνουν τη μεταγραφή. Αν τελικά υπογράψει, θα γίνει ο πρώτος Γερμανός ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Γκάμπα Οσάκα, με τον ίδιο να ψάχνει μια επανεκκίνηση στην καριέρα του.

