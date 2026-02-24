Θέλτα: Με... συνταγή Τούμπας στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Ο Κλαούντιο Χιράλδες ξεκούρασε τους βασικούς του στο παιχνίδι πρωταθλήματος και, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ των Ισπανών, θα παρατάξει με... συνταγή Τούμπας την Θέλτα στη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (26/2 22:00).

Επιστροφή στις νίκες (και) στη La Liga για τους Γαλιθιάνους, οι οποίοι με τον... θρύλο Ιάγκο Άσπας να πετυχαίνει δύο γκολ, επικράτησαν της Μαγιόρκα (2-0) για την 25η αγωνιστική.

Με... φόντο τη ρεβάνς με τον Δικέφαλο (26/2 22:00), ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε επτά αλλαγές στη βασική σύνθεση της Θέλτα, συγκριτικά με το παιχνίδι της Τούμπας.

Χαρακτηριστικό είναι πως στην ενδεκάδα της ομάδας του Βίγκο, παρέμεινε ο τερματοφύλακας Ράντου, οι στόπερ Αλόνσο-Ρόντριγκες και ο χαφ Ρομάν, με τους υπόλοιπους να είναι «φρέσκοι» και τους βασικούς να παίρνουν... ανάσες ενόψει της ρεβάνς.

Ο Σουηδός στόπερ Καρλ Στάρφελτ, με μικροενοχλήσεις προφυλάχθηκε, ενώ σαν αλλαγή πέρασαν ο Μορίμπα, αλλά και οι επιθετικοί Άσπας, Ιγκλέσιας και Σβέντμπεργκ, που αποτέλεσαν την τριάδα στα φορ στο 1-2 της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο Κλαούντιο Χιράλδες, αναμένεται να παρατάξει σχεδόν την ίδια ενδεκάδα στο «Μπαλαϊδος», όπως αυτή στο γήπεδο της Τούμπας.

Μοναδικό δίλημμα στα χαφ με τους βασικούς Μορίμπα-Ρομάν να «απειλούνται» από τους Βεσίνο και Σοτέλο, με τον τελευταίο να επιστρέφει άμεσα από τον τραυματισμό του.

Στα μετόπισθεν δύσκολα θα «χαλάσει» η τριάδα των στόπερ, Ροντρίγκες, Στάρφελτ και Αλόνσο, όπως και ο βασικός τερματοφύλακας Ράντου. Στις πλευρές ο Μινγκέσα με τον Καρέιρα έχουν το προβάδισμα, ενώ ο Ρουέδα δεν αποκλείεται να έρθει ως αλλαγή από τον πάγκο στη ροή του ματς.

Η τριάδα μπροστά που ήταν εξαιρετική στην Τούμπα, αναμένεται να παραμείνει «αλώβητη», με τους Άσπας-Σβέντμπεργκ στα φτερά, ενώ ο Μπόρχα Ιγκλέσιας θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, καθώς είναι τιμωρημένος και δεν θα αγωνιστεί στον ερχόμενο αγώνα της La Liga κόντρα στην Τζιρόνα (1/3 22:00).