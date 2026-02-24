Μπαρτσελόνα: Τραγούδησε σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης ο Λαπόρτα! (vid)

Την ώρα που οι προεδρικές εκλογές στην Μπαρτσελόνα πλησιάζουν, ο Ζοάν Λαπόρτα φαίνεται πως κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δημοφιλία!

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» βρέθηκε στο Camp Nou και παρακολούθησε από κοντά την επικράτηση της ομάδας του με 3-0 απέναντι στην Λεβάντε, αποτέλεσμα που την επανέφερε στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga.

Εμφανώς ικανοποιημένος για την νίκη αλλά προφανώς με το μυαλό στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία του συλλόγου, ο Λαπόρτα καταγράφηκε να τραγουδάει στις εξέδρες σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης!

Πιο συγκεκριμένα, πιάστηκε να φωνάζει και να κινείται ρυθμικά σύνθημα το οποίο αναφέρει «όποιος δεν πηδάει (σ.σ. από τη θέση του) είναι Madridista», με το βίντεο να γίνεται viral!

