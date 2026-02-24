Έγραψε ιστορία η Ν.Υ. Ρέντμπουλς - Νίκησε παίζοντας με δύο 17χρονους και έναν 16χρόνο στην 11άδα!

Με δύο 17χρονους και έναν 16χρονο στο αρχικό σχήμα, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε αγώνα του MLS, η Νιου Γιορκ Ρέντμπουλς του Μάικλ Μπράντλεϊ επικράτησε 2-1 του Ορλάντο αποδεικνύοντας ότι το μέλλον όχι μόνο έρχεται, αλλά ήδη κάνει την διαφορά!

Η φετινή πρεμιέρα στο MLS αποτέλεσε μια ηχηρή δήλώση για τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς. Ο τεχνικός της ομάδας, Μάικλ Μπράντλεϊ έδειξε τον δρόμο για το μέλλον παρατάσσοντας στο ματς κόντρα στην Ορλάντο Σίτι μια ενδεκάδα με δύο 17χρόνους ποδοσφαιριστές και έναν 16χρονο!

O 38χρονος άλλοτε χαφ των Ρόμα και Γκλάντμπαχ δεν φοβήθηκε να ρισκάρει. Αντί για την «ασφάλεια» των έμπειρων, επέλεξε το θράσος των πιτσιρικάδων. Και δικαιώθηκε.

Ο 17χρονος Τζούλιαν Χολ ξεκίνησε βασικός στην κορυφή της επίθεσης, αφήνοντας στον πάγκο ονόματα με ευρωπαϊκή εμπειρία. Δίπλα του, ο 16χρονος Άντρι Μεχμέτι στον άξονα και ο 17χρονος Μάθιου Ντος Σάντος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τρία αμούστακα παιδιά. Για πρώτη φορά στην ιστορία του MLS συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Και όμως οι τρεις εκκολαπτόμενοι αστέρες δεν έδειξαν ούτε στιγμή να λυγίζουν απο το βάρος των υψηλών προσδοκιών. Ο Χολ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με το δεύτερο να έρχεται από δημιουργία του Μεχμέτι, μια συνεργασία βγαλμένη κατευθείαν από τα φυτώρια της ακαδημίας. Το μήνυμα ελήφθη. Το μέλλον δεν περιμένει, είναι ήδη εδώ.



Στο πλευρό τους ξεκίνησαν επίσης οι 22χρονοι Τζάστιν Τσε και Κέιντ Κάουελ, επιβεβαιώνοντας ότι ο κορμός της ομάδας χτίζεται πάνω σε νεαρά πρόσωπα με φιλοδοξίες. Μαζί τους βρέθηκαν και οι Ρουβαλκάμπα και Χόρβατ, ενώ στον πάγκο περίμενε την ευκαιρία του ο 17χρονος Τάνερ Ρόσμπορο.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αρχή μιας νέας ταυτότητας με τα «τρομερά μωρά» της ομάδας να υπολογίζονται κανονικά. Ο Μπράντλεϊ έδειξε ότι η φιλοσοφία του δεν βασίζεται στο όνομα στη φανέλα, αλλά στη δίψα για διάκριση.



