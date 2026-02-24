Ο Ιταλός Γκουίντα σφυρίζει το Θέλτα - ΠΑΟΚ

Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση ανάμεσα στην Θέλτα και τον ΠΑΟΚ για τον επαναληπτικό των Play Off του Europa League (26/2, 22:00).

O 44χρονος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία Elite και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες τους Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρσενάρο.

Ιταλική ομάδα θα υπάρχει και στο VAR, στο οποίο θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, με βοηθό τον Αλεάντρο Ντι Πάολο.

Το παρελθόν του Γκουίντα με τον ΠΑΟΚ

Ο Γκουίντα δεν έχει διευθύνει αναμέτρηση του Δικεφάλου ως πρώτος διαιτητής, ωστόσο έχει βρεθεί σε αναμέτρηση των «ασπρόμαυρων» ως VAR, σε εκείνη κόντρα στην Κράσνονταρ στην Τούμπα για τα προκριματικά του Champions League τον Σεπτέμβριο του 2020.