Παναθηναϊκός VS Λεβαδειακού: Ποιος θα πάρει την 4η θέση; (poll)

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της regular season του πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδειακό συνεχίζουν τη μάχη για την είσοδο στην τετράδα. Ποιος θα χαμογελάσει στο φινάλε;

Η ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League φέρνει ξανά τους Πράσινους σε θέση ισχύος σε ό,τι αφορά την είσοδο στα πλέι οφ 1-4, αφού μείωσαν στο τρίποντο (με ματς λιγότερο). Κάτι που έμοιαζε εκ των ων ουκ άνευ στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά πλέον έχει καταλήξει να αποτελεί... στόχο, αφενός λόγω της τρομερής πορείας του Λεβαδειακού που έχει κάνει "κατάληψη" στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα εδώ και καιρό, κι αφετέρου λόγω των συνεχόμενων απωλειών του Τριφυλλιού, που παλεύει για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Πλέον απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season, με τον Παναθηναϊκό όμως να έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο, το εξ αναβολής της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Εδώ ωστόσο υπάρχει κι ένας σημαντικός αστερίσκος. Ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, στις 4 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, οι Πράσινοι θα το δώσουν ακριβώς πριν πάνε να παίξουν στη Λιβαδειά για ένα κατά τα φαινόμενα "τελικό" για την είσοδο στην τετράδα. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι οι Βοιωτοί θα κερδίσουν το Σάββατο στην Κηφισιά και την τελευταία αγωνιστική τον Ατρόμητο στην έδρα τους. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόγραμμα που επίσης κρύβει κινδύνους, αφού φιλοξενεί τον -με νέο προπονητή- Άρη την Κυριακή, ενώ ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια στην πάντα επικίνδυνη Τρίπολη, με τον Αστέρα προτελευταίο και στα "σχοινιά" για την σωτηρία του.

Πάμε όμως να δούμε το πρόγραμμα των δύο ομάδων μέχρι τη λήξη της regular season:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39 β.

Κηφισιά (εκτός)

Παναθηναϊκός (εντός)

ΠΑΟΚ (εκτός)

Ατρόμητος (εντός)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 β.

Άρης (εντός)

ΟΦΗ (εντός)

Λεβαδειακός (εκτός)

Παναιτωλικός (εντός)

Αστέρας Τρίπολης (εκτός)

Εσείς, τι πιστεύετε ότι θα συμβεί στο φινάλε;