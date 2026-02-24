Η ΑΕΛ των χιλίων αγώνων και του… 1-1 με τον ΠΑΟK

Η ΑΕΛ έφτασε τους 1000 αγώνες στη Super League την Κυριακή.

Η ΑΕΛ απέναντι στον ΠΑΟΚ έδωσε τον χιλιοστό αγώνα της στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και το παράδοξο είναι πως στον Α’ Γύρο είχε συμπληρώσει συνολικά χίλιους αγώνες στην κατηγορία, μαζί με όλες τις αναμετρήσεις της για τα Playoffs και τα Playouts, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της Super League.

Η πρώτη αναμέτρηση στην ιστορία της στην Α’ Εθνική / Super League ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου 1973 στη Νέα Σμύρνη, όπου ηττήθηκε με 1-0 από τον Πανιώνιο. Η πρώτη της νίκη ήρθε μία εβδομάδα μετά στην έδρα της (ΑΕΛ – Παναχαϊκή 1-0), ενώ η πρώτη της ισοπαλία ήταν για την 5η αγωνιστική στην Κύπρο (ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ 0-0).

Πλέον, την Κυριακή μέτρησε τον χιλιοστό αγώνα της σε «κανονική ροή» πρωταθλήματος και αυτή ήταν η 278η ισοπαλία της. Έχει 329 νίκες και 393 ήττες, ενώ ο συντελεστής τερμάτων είναι στο 1086-1264.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 1-1 ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

Το πιο συχνό σκορ στις ισοπαλίες της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ είναι το 1-1. Οι δύο ομάδες -με γηπεδούχο την ομάδα της Λάρισας- έχουν μεταξύ τους συνολικά 13 ισοπαλίες και πλέον, μαζί με αυτή της Κυριακής (22/2/26), οι δέκα είναι με σκορ 1-1. Στις άλλες τρεις δεν σημειώθηκε γκολ (0-0).