Καθησυχάζει το Μεξικό μετά το κύμα βίας των καρτέλ με 62 νεκρούς: «Δεν κινδυνεύει η διεξαγωγή του Μουντιάλ»

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, αρχηγός του καρτέλ «Χαλίσκο Νέα Γενιά» και γνωστός ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε μετά από στρατιωτική επιχείρηση, με τον θάνατο του να προκαλεί έντονο κύμα βίας, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να κάνουν λόγο για 62 νεκρούς.
Όπως είναι λογικό, επικρατεί ανησυχία με φόντο την διεξαγωγή του Μουντιάλ του καλοκαιριού, ωστόσο αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να καθησυχάσουν, τονίζοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνος.
«Η κατάσταση έχει πλέον επιστρέψει στο φυσιολογικό. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, η εναέρια κυκλοφορία και η κυκλοφορία των επιβατών έχουν αποκατασταθεί. Τα μαθήματα ανεστάλησαν σε ορισμένα σχολεία, αλλά αύριο σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα επανέλθει στο φυσιολογικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χεσούς Ραμίρεζ Κουέβας, σύμβουλος της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ.
Την ίδια ώρα, η επικεφαλής συντονισμού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Γκαμπριέλα Κουέβας, επιβεβαίωσε ότι το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί στο Μεξικό χωρίς προβλήματα, δηλώνοντας: «Το Μεξικό θα γράψει ξανά ιστορία, στις 11 Ιουνίου θα εγκαινιάσουμε το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».