Καθησυχάζει το Μεξικό μετά το κύμα βίας των καρτέλ με 62 νεκρούς: «Δεν κινδυνεύει η διεξαγωγή του Μουντιάλ»

Την ασφαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ του 2026 διαβεβαίωσαν με επίσημες δηλώσεις άνθρωποι της κυβέρνησης του Μεξικού, παρά το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί λόγω των καρτέλ.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, αρχηγός του καρτέλ «Χαλίσκο Νέα Γενιά» και γνωστός ως «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε μετά από στρατιωτική επιχείρηση, με τον θάνατο του να προκαλεί έντονο κύμα βίας, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να κάνουν λόγο για 62 νεκρούς.

Όπως είναι λογικό, επικρατεί ανησυχία με φόντο την διεξαγωγή του Μουντιάλ του καλοκαιριού, ωστόσο αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να καθησυχάσουν, τονίζοντας πως δεν διατρέχει κίνδυνος.

«Η κατάσταση έχει πλέον επιστρέψει στο φυσιολογικό. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί, η εναέρια κυκλοφορία και η κυκλοφορία των επιβατών έχουν αποκατασταθεί. Τα μαθήματα ανεστάλησαν σε ορισμένα σχολεία, αλλά αύριο σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα επανέλθει στο φυσιολογικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χεσούς Ραμίρεζ Κουέβας, σύμβουλος της προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ.

🚨‼️ The Mexican national team is still deciding on if their friendly match against Iceland will be played with closed doors or not.



· An unbelievable wave of violence has been spreading all over Mexico due to the recent killing of a notorious drug lord by the authorities.



Την ίδια ώρα, η επικεφαλής συντονισμού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Γκαμπριέλα Κουέβας, επιβεβαίωσε ότι το Μουντιάλ του 2026 θα διεξαχθεί στο Μεξικό χωρίς προβλήματα, δηλώνοντας: «Το Μεξικό θα γράψει ξανά ιστορία, στις 11 Ιουνίου θα εγκαινιάσουμε το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA».