Ψάχνει την υπέρβαση… πρόκρισης στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στη «BayArena» τη Λεβερκούζεν στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 στο Φάληρο, για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Τη δική του… βραδιά στο Λεβερκούζεν ψάχνει απόψε (22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA) ο Ολυμπιακός, που χρειάζεται μια μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Μπάγερ στη Γερμανία, για να πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Champions League. Η ήττα με 2-0 στο Φάληρο καθιστά φαβορί την ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τα πατήματά τους νικώντας 2-0 τον Παναιτωλικό το Σάββατο, βάζοντας τέλος σε τρεις αγώνες στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη και θα προσπαθήσουν για την υπέρβαση. Το θετικό για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ότι δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Η Λεβερκούζεν από την πλευρά της, δεν υπολογίζει στον βασικό της τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν λόγω τραυματισμού, ενώ ο κεντρικός αμυντικός Λοΐς Μπαντέ έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταψόμπα, Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάζα, Πόκου, Σικ.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.