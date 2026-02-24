H Γιουνάιτεντ συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις με τον Κάρικ στον πάγκο της

Μεταμορφωμένη προς το καλύτερο εμφανίζεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους με τον Ρούμπεν Αμορίμ, δίνοντας το προπονητικά ηνία στον Μάικλ Κάρικ, μέχρι το τέλος της σεζόν.

O 44χρονος προπονητής, έχει αφήσει άμεσα το αποτύπωμά του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού σε έξι αγώνες που έχει καθίσει στον πάγκο τους, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» παραμένουν αήττητοι!

Με τον Κάρικ στον πάγκο της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει πέντε νίκες και μια ισοπαλία και βρίσκεται σταθερά σε τροχιά για να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Champions League της νέας σεζόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ στον πάγκο της:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μάντσεστερ Σίτι 2-0

Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Φούλαμ 3-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 2-0

Γουέστ Χαμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1