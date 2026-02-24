Απίστευτο σκηνικό στην Τουρκία: Τερματοφύλακας πέτυχε με βολέ γλάρο και τον έσωσε παίκτης με ΚΑΡΠΑ! (vid)

Μια απίστευτη φάση εκτυλίχθηκε σε αναμέτρηση τοπικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία, με πρωταγωνιστή έναν γλάρο.

Κατά την διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Γκιουζελχισάρ και την Γιουρντούμ Σπορ για το τοπικό πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπλης, ο τερματοφύλακας με δυνατό βολέ πέτυχε έναν γλάρο που πετούσε εκείνη την στιγμή πάνω από το γήπεδο.

Το άτυχο πουλί έπεσε αναίσθητο στον αγωνιστικό χώρο και ο ποδοσφαιριστής, Γκανί Τσατάν έτρεξε αμέσως στον γλάρο και άρχισε να του κάνει ΚΑΡΠΑ, έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις, για να τον επαναφέρει.

Μετά από αρκετή προσπάθεια ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να συνεφέρει το άτυχο πουλί και το μετέφερε με ασφάλεια σε άνθρωπο του γηπέδου, προκειμένου να μεταφερθεί σε κτηνιατρείο.

Ο αγώνας, μάλιστα έκρινε τίτλο, με την Γιουρντούμ Σπορ να χάνει το ματς και την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα, όμως ο αρχηγός της Γκάνι Τσατάν, δήλωσε ότι ήταν πιο σημαντικό να σωθεί μια ζωή.

«Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά το να βοηθήσεις να σωθεί μια ζωή είναι κάτι καλό. Αυτό ήταν πιο σημαντικό από τον τίτλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.