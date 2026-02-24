Τέλος από την Μαγιόρκα ο Αρασάτε

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται πλέον η Μαγιόρκα, αφού μετά την ήττα από την Θέλτα ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Γιάκομπα Αρασάτε.

Μια ημέρα μετά την ήττα από την Θέλτα, οι ιθύνοντες της Μαγιόρκα είχαν συνάντηση με τον 47χρονο προπονητή και αποφασίστηκε να χωρίσουν τους δρόμους τους, δεδομένου ότι οι νησιώτες δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Πλέον, η Μαγιόρκα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του Γιάκομπα Αρασάτε, με τον χρόνο να πιέζει για τους νησιώτες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση.