Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ορλάντο Σίτι ο Γκριζμάν!

Ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι όλο και πιο κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», ο Αντουάν Γκριζμάν βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ορλάντο Σίτι για να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να γίνει ο νέος αστέρας που θα αγωνιστεί στο MLS.

Το συμβόλαιο του 34χρονου επιθετικού με την Ατλέτικο Μαδρίτης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο εφόσον υπάρξει συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι θα αποχωρήσει νωρίτερα από τους Μαδριλένους.

Ο Γκριζμάν, άλλωστε σε δηλώσεις του είχε εκφράσει την επιθυμία να μετακομίσει στις ΗΠΑ και να αγωνιστεί στο MLS, με τον Γάλλο διεθνή να βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην μετακόμισή του στην Αμερική.